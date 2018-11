’Niet Bayern, maar Ajax speelt beste voetbal’

Ook Niko Kovac en Rui Vitoria, zijn collega’s van Bayern München en Benfica, zitten op de wip na slechte prestaties.

Lege plaatsen

De machtige voorzitter Dimitris Melissanidis van AEK legt voorlopig alle schuld bij zijn spelers. „Ik moet jullie niet betalen, maar jullie mij”, foeterde hij zaterdag na de nederlaag (1-2) tegen het bescheiden Panaitolikos. Boosheid wint het ook van teleurstelling bij veel fanatieke fans. AEK verwacht dinsdagavond zeker 20.000 lege plaatsen in het olympisch stadion waar Marco van Basten Ajax in 1987 aan winst van de Europa Cup 2 hielp.

Voor Anastasios Bakasetas, André Simões en Konstantinos Lambropoulos lijkt er geen toekomst meer bij AEK. De drie basisspelers wilden hun aflopende contract maar niet verlengen, tot grote woede van preses Melissanidis. „We hebben de afgelopen dagen van een paar jongens afscheid genomen”, zei coach Ouzounidis zonder namen te noemen. „Dat wilden we pas in de winterstop doen.”

AEK heeft nog een kleine kans om als derde te eindigen in de poule. „Daar moeten we voor gaan”, benadrukte Ouzounidis. „Maar dat is lastig. Want niet Bayern München, maar Ajax speelt het beste voetbal in deze groep. Wie had dat verwacht direct na de loting?”

In de schaduw

Voorlopig staat Ouzounidis nog diep in de schaduw bij zijn voorganger Manuel Jiménez, de Spanjaard die AEK vorig seizoen naar de eerste landstitel in 24 jaar leidde. „Aan de top blijven is soms moeilijker dan er komen”, verwees Ouzounidis vooral naar de achterstand van twaalf punten in eigen land op PAOK. „Maar we hebben potentie. Tot vorige maand speelden we nog het beste voetbal van Griekenland.”

