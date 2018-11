Salarissen FC Barcelona stijgen naar recordhoogte

De Britse journalisten keken naar 349 teams in achttien competities in dertien landen uit acht verschillende sporten: voetbal, honkbal, basketbal, twee soorten motorsporten, cricket, ijshockey en Australisch voetbal.

In Barcelona ligt het gemiddelde salaris van een speler op 11,8 miljoen euro. De Catalanen zijn daarmee de bestbetalende club. De collega’s van Real Madrid staan op een tweede plaats in de mondiale lijst. Het gemiddelde salaris ligt bij de Koninklijke op 10,6 miljoen euro.

Op plek 3 tot en met 8 staan NBA clubs. De Amerikaanse basketballers van Oklahoma City Thunder verdienen het meest: Zo’n 8,9 miljoen euro.

De top-6 Ⓒ Sporting Intelligence

Ronaldo doet Juventus stijgen

Op de negende plaats staat de grootste stijger in vergelijking met vorig jaar: Juventus. De regerend kampioen van Italië was vorig jaar nog nummer 32. De grootste verandering in de salarishuishouding is de komst van Cristiano Ronaldo. Het gemiddelde salaris in Turijn ligt nu op 7,6 miljoen euro.

Uit het rapport komen enkele opvallende cijfers naar voren. Zo ligt het gemiddelde salaris in de Engelse Premier League (3 miljoen euro) 36 procent hoger dan in de Spaanse Liga (2,2 miljoen euro), en twee keer zo hoog als in de Italiaanse Serie A (1,5 miljoen euro) en de Duitse Bundesliga (1,4 miljoen euro).

Een overzicht van de salarissen in de buitenlandse voetbalcompetities Ⓒ Sporting Intelligence

Eredivisie blijft achter

Het gemiddelde salaris in Nederlandse Eredivisie ligt volgens Sporting Intelligence op 277.809 euro. In buurland België wordt een stuk beter betaald: Gemiddeld 346.043 euro. Ook Portugal (307,053 euro) en Zwitserland (278,266 euro) blijven de Eredivisie voor.