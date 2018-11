Kovac wil van geen opgeven weten bij Bayern

„Dat woord ken ik niet”, zei hij een dag voor de wedstrijd in de Champions League tegen Benfica. „Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van doorzetten. Ik kijk vooruit en blijf vechten.”

Hoewel de vooruitzichten op Europees niveau goed zijn voor de Duitse kampioen, staat de club in de Bundesliga al negen punten achter op koploper Borussia Dortmund. Na de 3-3 thuis tegen Fortuna Düsseldorf afgelopen zaterdag haalde topman Uli Hoeness vernietigend uit naar spelers en trainer.

Evaluatie

Hij gaf daarbij aan dat Kovac tegen Benfica nog wel op de bank zit, maar dat de zaken daarna worden geëvalueerd. „Ik sluit niets uit.” Kovac verwacht dat zijn elftal optimaal gemotiveerd is. „Iedereen begrijpt dat we na een reeks van teleurstellingen van Benfica moeten winnen. De spelers zullen tot het uiterste gaan. De druk is groot, maar wij zijn gewend daar mee om te gaan. Op dit moment zijn we alleen met de komende wedstrijd bezig. Wat daarna gebeurt, zien we wel.”

Serge Gnabry is vermoedelijk nog niet fit genoeg om tegen de Portugezen mee te doen, zei Kovac. Thiago, James Rodriguez en Corentin Tolisso zijn al langer geblesseerd en ontbreken zeker. Arjen Robben is hersteld van een knieblessure. Hij viel in het weekeinde tegen Düsseldorf in.

Wenger

Duitse media gaan ervan uit dat Kovac, bezig aan zijn eerste seizoen bij Bayern, ongeacht het resultaat tegen Benfica wordt weggestuurd. Arsène Wenger, vorig seizoen nog actief bij Arsenal, wordt genoemd als opvolger.