Toro Rosso heeft vervanger Gasly binnen

Albon volgt Pierre Gasly op bij de Italiaanse renstal. Gasly wordt in 2019 de teamgenoot van Max Verstappen bij zusterteam Red Bull Racing.

Teambaas Franz Tost raakte onder indruk van Albons seizoen in de Formule 2. „De manier waarop hij zijn rivalen tijdens de races inhaalt, toont aan dat hij klaar is en gerijpt is om te racen in de Formule 1.”

„Het is een geweldig gevoel om te weten dat ik volgend jaar in de Formule 1 race”, reageert Albon. Hij is geen onbekende voor Red Bull. Hij behoorde in het verleden tot het talentenprogramma van de Oostenrijkers. „Mijn carrière kende ups en downs. In 2012 werd ik er bij Red Bull uitgezet. Toen wist ik dat het veel moeilijker zou worden om de Formule 1 te bereiken. Ik moet Red Bull en meneer Marko hartelijk danken voor deze tweede kans.”

(Vlnr.) George Russell, Lando Norris, Alexander Albon Ⓒ Zak Mauger

Albon stond al lang op het verlanglijstje van Toro Rosso, maar de Brit had al een contract met het Formule E-team van Nissan voor komend seizoen. Maandag werd bekend dat dit contract ontbonden wordt.

„Alexander beëindigt zijn contract om een andere mogelijkheid in de autosport aan te grijpen”, aldus Nissan in het persbericht. „Wij bedanken Albon voor zijn inspanningen tot op heden en wenst hem veel succes met zijn toekomstige inspanningen.”

Met het contract van Albon bij Toro Rosso is de complete top-3 van de Formule 2 volgend jaar vertegenwoordigd in Formule 1. Kampioen George Russell tekende al voor Williams, Norris rijdt in 2019 voor McLaren.

Toro Rosso geeft nog iemand een tweede kans in 2019. Daniil Kvyat keert terug bij het team uit Faenza. Tussen 2014 en 2017 kwam hij ook al voor het team uit. „We kijken erg uit naar 2019, want met Daniil en Alex hebben we twee jonge, zeer sterke en competitieve coureurs”, zei Franz Tost.