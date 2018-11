Teruggekeerde Bendsneyder verbijt de pijn

Het was voor de 19-jarige Rotterdammer vooral een mentale kwestie om weer in de Moto2 actief te zijn, na zijn ongeluk tijdens de GP van Japan. In die race werd zijn onderbeen doorboord door een exploderend onderdeel van zijn motorfiets.

Loopkruk

Hoewel zijn herstel voorspoedig verloopt en hij zich nog met een loopkruk moet voortbewegen, bleek de nieuwe teamgenoot van de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal nog dusdanig veel pijn te hebben dat het na de eerste dag rustig aan moest doen en de derde dag zelf liet schieten. De pijn rondom de breuk in het linker onderbeen maakte het schakelen nagenoeg onmogelijk.

Toch was hij niet ontevreden. „Ik ben blij weer op de motor te kunnen zitten en dat ik serieuze rondjes heb gereden, maar het was zwaar. Vooral het schakelen ging moeizaam. Toch waren mijn tijden niet verkeerd gezien mijn blessure, en dat eigenlijk met maar één been”, verklaarde de coureur die de 30e tijd noteerde, op 3 seconden van de Italiaan Luca Marini als snelste. Odendaal was achttiende op 1,3 seconde.

Fracturen

Voor de 20-jarige Spanjaard Jorge Martin - die dit seizoen wereldkampioen in de Moto3 werd - verliep de test dramatisch. Hij crashte al op de eerste dag en liep daarbij fracturen in bovenarm en voet op.

Het was tevens de eerste keer dat de coureurs uit de nieuwe MotoE klasse gezamenlijk actief waren op hun nieuwe Energica elektrisch aangedreven machines. MotoGP-coureur Bradley Smith was daarin de snelste.