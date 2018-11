Jan Dekker treft vrouw op WK Darts

De 28-jarige Emmenaar speelt tegen een van de twee eerste vrouwen op het WK Darts. „Een pittige loting, want op papier kan ik alleen maar verliezen”, aldus Dekker tegenover RTL7. „Maar ik heb in elk geval twee weken om me er op voor te bereiden. We gaan volle bak knallen!”

Raymond van Barneveld Ⓒ Hollandse Hoogte

Michael van Gerwen kruist de degens met de winnaar van het duel tussen Alan Tabern en Raymond Smith, Raymond van Barneveld neemt het in zijn eerste wedstrijd op tegen óf Matthew Edgar óf Darius Labanauskas. „Ik ken ze allebei eigenlijk vrij slecht”, lachte Van Barneveld.

Michael van Gerwen Ⓒ Reuters

* Voor Jeffrey de Zwaan lonkt in de tweede ronde een enorme kraker. Mocht De Zwaan in de eerste ronde afrekenen met Nitin Kumar, dan stuit hij daarna op niemand minder dan Rob Cross, de regerend wereldkampioen.

Rob Cross Ⓒ EPA

* Danny Noppert gooit in de eerste wedstrijd tegen Royden Lam. Wint hij, dan treft de halve finalist van de Players Championship Finals daarna Max Hopp.

* Als Vincent van der Voort zijn partij in de eerste ronde tegen Laurence Ilagan wint, treft hij daarna Darren Webster.

* Jelle Klaasen speelt zijn eerste wedstrijd tegen de winnaar van Keegan Brown - Karel Sedlacek.

* Jermaine Wattimena stuit op óf Michael Barnard óf José de Sousa.

* Yordi Meeuwisse gooit in de eerste ronde tegen William O’Connor. De winnaar daarvan moet afrekenen met James Wilson.

* Rekent Ron Meulenkamp af met Diogo Portela, dan wacht hem daarna niemand minder dan Michael Smith.

* Geert Nentjes treft in de eerste ronde Nathan Aspinall, Jeffrey de Graaf neemt het op Noel Aclidem en Benito van de Pas stuit op Mickey Mansell of Jim Long.