Sport Kort: De Wit vanwege tuchtzaak onzeker bij AZ voor duel met RKC

De Wit vanwege tuchtzaak onzeker bij AZ voor duel met RKC

13.10 uur: Trainer Pascal Jansen van AZ weet pas zaterdag of hij in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk kan beschikken over Dani de Wit. De tuchtcommissie behandelt vrijdagavond in Zeist de zaak van de nummer 10 van AZ, die vorige week tegen FC Volendam met rood van het veld werd gestuurd. De Wit en AZ gingen niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal: drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De zaak wordt daarom voorgelegd aan de tuchtcommissie, die vermoedelijk zaterdagochtend met een uitspraak komt. AZ speelt zondag vanaf 16.45 uur in Waalwijk tegen RKC. De Alkmaarse club hoopt vooral dat De Wit volgende week in de laatste competitiewedstrijd van dit jaar tegen PSV kan meedoen. Vanwege het WK in Qatar gaat de Eredivisie dan al de winterstop in.

De Wit is een vaste waarde in het elftal van Jansen, dat in de Eredivisie achter Ajax en PSV op de derde plaats staat en als groepswinnaar overwintert in de Conference League. AZ won donderdagavond de laatste poulewedstrijd tegen Dnipro-1 met 2-1. De Wit speelde 90 minuten.

De aanvallende middenvelder maakte dit seizoen drie doelpunten in de Eredivisie en al zeven in de Conference League (inclusief de voorrondes).

Nederlandse tennissters missen ook Hartono tegen Frankrijk

12.32 uur: De Nederlandse tennissters kunnen tijdens de ontmoeting met Frankrijk in de play-offs van het toernooi om de Billie Jean King Cup ook niet beschikken over Arianne Hartono. De 26-jarige Groningse, nummer 193 van de wereld, kampt met een blessure.

Captain Elise Tamaëla heeft Hartono vervangen door Lexie Stevens, de nummer 462 van de wereld. De rest van de selectie bestaat uit Lesley Pattinama-Kerkhove, Suzan Lamens en dubbelspecialiste Demi Schuurs. Arantxa Rus, de eerste Nederlandse op de wereldranglijst op plek 115, heeft zich niet beschikbaar gesteld. Rus wil in deze fase van het seizoen nog wat punten sprokkelen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open.

„Ik ben blij dat deze speelsters zich beschikbaar hebben gesteld voor het team”, aldus Tamaëla. „Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Qualifiers. Frankrijk heeft een supersterk team met vier spelers in de top 100.”

De Nederlandse ploeg speelt tegen Frankrijk voor behoud in de wereldgroep. De wedstrijden staan op 11 en 12 november op het programma in het Franse Le Portel.

Yves Lampaert na Tour-succes nog drie jaar bij Quick-Step

11.42 uur: Quick-Step Alpha Vinyl heeft Yves Lampaert langer vastgelegd. De 31-jarige Belgische renner tekende bij tot het einde van 2025.

Lampaert staat bekend als een specialist voor de klassiekers én een sterke tijdrijder. De Belg droeg afgelopen zomer één dag de gele trui in de Tour de France, nadat hij de openingstijdrit in Denemarken had gewonnen.

Lampaert, die al sinds 2015 op de loonlijst staat bij de ploeg van manager Patrick Lefevere, won tijdens zijn carrière ook onder meer een etappe in de Ronde van Spanje, twee keer Dwars door Vlaanderen, werd Belgisch kampioen tijdrijden en greep de nationale titel op de weg.

Waterpolosters verliezen op Tenerife via strafworpen van Canada

11.32 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben hun laatste groepswedstrijd bij de superfinale van de World League verloren. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis legde het na strafworpen af tegen Canada (3-4). Na de reguliere speeltijd stond het 11-11 (3-3 4-3 2-4 2-1).

Oranje begon het toernooi op Tenerife woensdag met een nederlaag tegen regerend wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten (6-9). De waterpolosters herstelden zich donderdag met een zwaarbevochten zege op Italië: 18-17.

Tegen Canada kwam de ploeg van Doudesis snel met 3-0 voor, maar Oranje gaf die voorsprong ook snel weer weg. Ook in het tweede kwart verspeelde Nederland een voorsprong van twee doelpunten.

In de strafworpenserie misten twee speelsters van Oranje. Canada schoot vier keer op rij raak en pakte zo na nederlagen tegen Italië (9-16) en de VS (5-11) de winst.

Willem II krijgt stadion in eigen beheer

11.15 uur: Willem II is eigenaar geworden van het Koning Willem II-stadion. De voetbalclub uit de Keuken Kampioen Divisie heeft het stadion overgenomen van de gemeente Tilburg.

Algemeen directeur Martin van Geel noemt de aankoop „een zeer belangrijk en historisch moment” voor Willem II. „Nu de aankoop is afgerond, kan de club de vele kansen en voordelen daarvan benutten. Gedurende een lange periode hebben vele partijen en personen zich met hart en ziel hiervoor ingezet. Het is gebleken dat er binnen onze club veel kennis, kunde en ervaring is. Mede door die krachten te bundelen, hebben we de aankoop voor elkaar gekregen”, aldus Van Geel.

De definitieve koopovereenkomst vermeldt onder meer de aankoop tegen de boekwaarde van 4,9 miljoen euro kosten koper en de verplichting voor de club om voor 3,5 miljoen euro veiligheidsinvesteringen uit te voeren, waarvan 1,5 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. De Duitse OLB Bank verstrekt de benodigde financiering van 5,8 miljoen euro.

Met de overname komt een einde aan langdurige gesprekken, die al in 2017 werden gestart. Nadat aanvankelijk geen akkoord werd bereikt, gingen de partijen twee jaar later opnieuw rond de tafel. Eind vorig jaar kwamen de partijen tot een koopovereenkomst, waarna de gemeenteraad afgelopen maand definitief goedkeuring gaf.

Honkballers Astros één zege verwijderd van winst World Series

07.32 uur: De honkballers van Houston Astros hebben nog één overwinning nodig om voor de tweede keer kampioen van de Major League te worden. De Astros namen een voorsprong van 3-2 in de World Series door het vijfde duel met Philadelphia Phillies met 3-2 te winnen. De ploeg uit Houston kan de finale zaterdag voor eigen publiek in het Minute Maid Park beslissen.

Als de Phillies erin slagen om in de zesde wedstrijd de stand weer gelijk te trekken, wordt zondag de allesbeslissende zevende wedstrijd gespeeld. Houston Astros speelt ook dan thuis.

De ploeg uit Texas nam donderdag voor het eerst de leiding in deze World Series. Philadelphia Phillies had het eerste en derde duel gewonnen, maar steeds kwamen de Astros weer op gelijke hoogte. In Philadelphia slaagde de ploeg van manager Dusty Baker erin op ’matchpoint’ te komen.

„Topteams winnen spannende wedstrijden”, zei Jeremy Peña, die in de vierde inning de Astros met een homerun op 2-1 bracht. Peña (25) had er in de eerste inning al voor gezorgd dat ploeggenoot José Altuve de 1-0 kon binnenlopen. Kyle Schwarber trok de stand in de gelijkmakende beurt gelijk uit een homerun. In de achtste inning scoorde opnieuw Altuve de 3-1, maar de Phillies kwamen direct terug tot 3-2. De slotinning stond bol van de spanning, maar gescoord werd er niet meer. „We weten dat we er nog niet zijn”, aldus Peña. „We gaan het proberen af te maken in Houston.”

Houston Astros werd in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de Astros op illegale wijze communicatie-gebaren van tegenstanders op het veld hadden afgekeken. Vorig jaar stond de ploeg uit Texas ook in de World Series, maar toen moest Houston Astros het afleggen tegen Atlanta Braves.

Iga Swiatek als groepswinnaar naar laatste vier WTA Finals

07.06 uur: Iga Swiatek heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. De nummer 1 van de wereld won ook haar tweede partij op de indoor-hardcourtbaan in de Amerikaanse stad Fort Worth (Texas) op overtuigende wijze. Swiatek versloeg Caroline Garcia uit Frankrijk met 6-3 6-2.

De 21-jarige Poolse, die dit jaar al acht toernooien won, was het slottoernooi met de acht beste tennissters van het seizoen begonnen met een soepele zege op de Russin Daria Kasatkina (6-2 6-3). Met twee overwinningen is Swiatek al zeker van de eerste plaats in de poule.

De strijd om de tweede plek en daarmee eveneens plaatsing voor de halve finales gaat tussen Kasatkina en Garcia. Zij nemen het zaterdag in de laatste groepswedstrijd tegen elkaar op; de winnares gaat door. Kasatkina boekte donderdag tegen de Amerikaanse tiener Coco Gauff haar eerste overwinning op de WTA Finals: 7-6 (6) 6-3. De Russin kwam in de eerste set terug van een achterstand van 4-1.

Garcia is de enige deelneemster aan de WTA Finals die dit jaar een keer wist te winnen van Swiatek, eind juli in de kwartfinales in Warschau. De Poolse scheef enkele weken later de US Open op haar naam en veroverde afgelopen maand in San Diego haar achtste titel in 2022. Swiatek is de grote favoriete op de WTA Finals in de Verenigde Staten. „Dit is het laatste toernooi van het jaar, ik heb niets te verliezen”, zei de Poolse.

Volgens Garcia is het momenteel vrijwel onmogelijk om Swiatek te verslaan. „Je moet Iga geen tijd geven door agressief te spelen en proberen om haar zo uit haar comfortzone te halen”, zei de Française. „Maar meestal lukt dat niet, omdat zij daarin beter is. Ze is heel sterk, heel solide en maakt weinig fouten. Zodra ze wat ruimte krijgt, geeft ze je het gevoel dat je trager bent en slechter speelt.”