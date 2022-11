Sport Kort: Honkballers Astros één zege verwijderd van winst World Series

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Honkballers Astros één zege verwijderd van winst World Series

07.32 uur: De honkballers van Houston Astros hebben nog één overwinning nodig om voor de tweede keer kampioen van de Major League te worden. De Astros namen een voorsprong van 3-2 in de World Series door het vijfde duel met Philadelphia Phillies met 3-2 te winnen. De ploeg uit Houston kan de finale zaterdag voor eigen publiek in het Minute Maid Park beslissen.

Als de Phillies erin slagen om in de zesde wedstrijd de stand weer gelijk te trekken, wordt zondag de allesbeslissende zevende wedstrijd gespeeld. Houston Astros speelt ook dan thuis.

De ploeg uit Texas nam donderdag voor het eerst de leiding in deze World Series. Philadelphia Phillies had het eerste en derde duel gewonnen, maar steeds kwamen de Astros weer op gelijke hoogte. In Philadelphia slaagde de ploeg van manager Dusty Baker erin op ’matchpoint’ te komen.

„Topteams winnen spannende wedstrijden”, zei Jeremy Peña, die in de vierde inning de Astros met een homerun op 2-1 bracht. Peña (25) had er in de eerste inning al voor gezorgd dat ploeggenoot José Altuve de 1-0 kon binnenlopen. Kyle Schwarber trok de stand in de gelijkmakende beurt gelijk uit een homerun. In de achtste inning scoorde opnieuw Altuve de 3-1, maar de Phillies kwamen direct terug tot 3-2. De slotinning stond bol van de spanning, maar gescoord werd er niet meer. „We weten dat we er nog niet zijn”, aldus Peña. „We gaan het proberen af te maken in Houston.”

Houston Astros werd in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de Astros op illegale wijze communicatie-gebaren van tegenstanders op het veld hadden afgekeken. Vorig jaar stond de ploeg uit Texas ook in de World Series, maar toen moest Houston Astros het afleggen tegen Atlanta Braves.

Iga Swiatek als groepswinnaar naar laatste vier WTA Finals

07.06 uur: Iga Swiatek heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. De nummer 1 van de wereld won ook haar tweede partij op de indoor-hardcourtbaan in de Amerikaanse stad Fort Worth (Texas) op overtuigende wijze. Swiatek versloeg Caroline Garcia uit Frankrijk met 6-3 6-2.

De 21-jarige Poolse, die dit jaar al acht toernooien won, was het slottoernooi met de acht beste tennissters van het seizoen begonnen met een soepele zege op de Russin Daria Kasatkina (6-2 6-3). Met twee overwinningen is Swiatek al zeker van de eerste plaats in de poule.

De strijd om de tweede plek en daarmee eveneens plaatsing voor de halve finales gaat tussen Kasatkina en Garcia. Zij nemen het zaterdag in de laatste groepswedstrijd tegen elkaar op; de winnares gaat door. Kasatkina boekte donderdag tegen de Amerikaanse tiener Coco Gauff haar eerste overwinning op de WTA Finals: 7-6 (6) 6-3. De Russin kwam in de eerste set terug van een achterstand van 4-1.

Garcia is de enige deelneemster aan de WTA Finals die dit jaar een keer wist te winnen van Swiatek, eind juli in de kwartfinales in Warschau. De Poolse scheef enkele weken later de US Open op haar naam en veroverde afgelopen maand in San Diego haar achtste titel in 2022. Swiatek is de grote favoriete op de WTA Finals in de Verenigde Staten. „Dit is het laatste toernooi van het jaar, ik heb niets te verliezen”, zei de Poolse.

Volgens Garcia is het momenteel vrijwel onmogelijk om Swiatek te verslaan. „Je moet Iga geen tijd geven door agressief te spelen en proberen om haar zo uit haar comfortzone te halen”, zei de Française. „Maar meestal lukt dat niet, omdat zij daarin beter is. Ze is heel sterk, heel solide en maakt weinig fouten. Zodra ze wat ruimte krijgt, geeft ze je het gevoel dat je trager bent en slechter speelt.”