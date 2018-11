Climax in aantocht bij Carlsen en Caruana

Maandag eindigde de twaalfde partij tussen titelverdediger Carlsen en uitdager Caruana weer in een remise. Na twaalf speelronden en evenzoveel gelijke spelen is de stand 6-6.

Woensdag volgt in Londen de tiebreak met snelschaak. De Noor Carlsen is daarin de favoriet omdat hij doorgaans snellere beslissingen neemt dan zijn Amerikaanse tegenstander.

Dat bleek ook in de laatste reguliere speelronde. Caruana nam bij de openingszetten al ruim de tijd om zijn keuzes af te wegen. Al snel had hij veel tijd verbruikt terwijl Carlsen meer dan het dubbele van de bedenktijd nog over had. Na de dertigste zet had Caruana nog een kleine 16 minuten over die hij over tien zetten moest verdelen. Bij de veertigste krijgen de schakers immers nog eens 50 minuten extra bedenktijd. Toch besloot Carlsen - die op het oog ook beter stond op het bord - zijn opponent een remise aan te bieden. Caruana ging dankbaar in op het gebaar.

Na een dag rusten komen de schaakgrootmeesters woensdag terug achter het bord voor een best-of-four snelschaakpartijen. Elke speler krijgt in het begin 25 minuten bedenktijd en na elke zet komen er 10 seconden bij. Mocht de stand daarna nog steeds gelijk zijn dan volgen maximaal vijf mini-tweekampen van twee supersnelpartijen (5 minuten bedenktijd). Zijn al die vijf tweekampen ook gelijk dan komt er één alles-of-nietswedstrijd. Wit krijgt 5 minuten bedenktijd en zwart 4. Als die partij ook in een remise eindigt, dan zal de speler met de zwarte stukken worden uitgeroepen tot winnaar.

De premiepot voor de WK-tweekamp is gevuld met 1 miljoen dollar, 550.000 gaat naar de winnaar en 450.000 naar de verliezer. Eerder was de verdeling nog 600.000 voor de winnaar en 400.000 voor de verliezer, maar omdat er een tiebreak volgt, is de verdeling aangepast.