Geduld FIFA met Iran is op

Het bestuur van de FIFA is tot haast gemaand na een rapport van haar eigen mensenrechtenadviespanel. Het verbod van vrouwen in stadions is in strijd met de ethische code van de FIFA die ,,specifieke discriminatie op basis van geslacht verbiedt''.

Vrouwen en meisjes zijn in Iran al veertig jaar, sinds de Iraanse Revolutie in 1978, niet welkom bij sportevenementen waar mannen aan meedoen.

Iraanse nieuwsagentschappen meldden eerder deze maand dat een groepje vrouwen werd toegelaten tot de finale van de Asian Champions League in Teheran tussen Persepolis en het Japanse Kashima Antlers. Tijdens het WK afgelopen zomer zag het FIFA-panel, bestaande uit acht experts van de Verenigde Naties, al dat vrouwen wedstrijden van Iran op grote schermen mochten kijken.

De FIFA vindt die ontwikkelingen positief, maar het gaat de bond niet snel genoeg.