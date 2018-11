McEnroe weer laatdunkend over Williams

McEnroe kreeg jaren geleden van Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten, al eens een aanbod om het voor een miljoen dollar op te nemen tegen een van de twee Williams-zussen. De zevenvoudig grandslamwinnaar weigerde en zou dat dat nog steeds doen, al gelooft hij in zijn kansen

John McEnroe speelt tegenwoordig af en toe nog demonstratiewedstrijden. Ⓒ AFP

„Ik begin steeds meer te twijfelen of ik het nog zou kunnen, maar als ik hard train, denk ik dat ik Serena kan kloppen”, aldus McEnroe in gesprek met het Australische Nine Network.

McEnroe liet zich vorig jaar ook al laatdunkend uit over de Williams-zussen. Big Mac, is niet onder de indruk van het niveau bij de vrouwen en denkt dat de twee moeite zouden hebben om bij de mannen door te dringen tot de top 700.

Bekijk ook: Serena trekt stompzinnige vergelijking McEnroe slecht