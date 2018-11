Jos gelooft in vliegende start Max in 2019

Max Verstappen behaalde dit Formule 1-seizoen na de zomerstop 144 punten. Alleen wereldkampioen Lewis Hamiton deed het beter met een totaal van 195. Desondanks eindigde de Nederlander ’slechts’ als vierde in de WK-stand.

Dat had alles te maken met de mindere start van de Limburger. Natuurlijk maakte hij in China en Monaco twee fouten die hem duur kwamen te staan, maar het feit dat Renault motortechnisch gezien vanaf de start in Australië continu achter de feiten aanliep speelde een nog veel grotere rol.

Vader Jos rekent erop dat Honda, de nieuwe leverancier van Red Bull, de zaakjes in 2019 direct op orde zal hebben. „Hopelijk gaat het met Honda vanaf het begin af aan een stuk beter. Van wat ik zo hoor in de wandelgangen is iedereen super enthousiast. Ik verwacht dat ze er staan in de eerste race in Australië”, aldus Verstappen senior tegenover Pep Talk.

„Red Bull had een heel goede auto, maar qua snelheid kwamen ze (door de motor, red.) tekort. Max moest daardoor extra risico’s nemen om op het podium te komen, dat zag je elke race weer terug. Gisteren in Abu Dhabi ook weer. Hij moest verschillende acties ondernemen om op de derde plek te geraken. Hamilton had een snellere auto en had daar geen last van. Het is een stuk makkelijker als je elke wedstrijd van voren kan vertrekken.”