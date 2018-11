Mourinho is verdediger voorlopig kwijt

Victor Lindelöf is de komende tijd niet inzetbaar bij Manchester United. Trainer José Mourinho vertelde maandag, in zijn vooruitblik op de ontmoeting van dinsdag met Young Boys in de Champions League, dat de Zweedse verdediger dinsdag een scan moet ondergaan.

„Het gaat om een spierblessure. En die blessures duren altijd wel even”, aldus de Portugees.

Lindelöf, die deze maand werd uitgeroepen tot beste Zweedse voetballer van 2018, liep de blessure zaterdag op in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (0-0).

„Het zou fijn zijn als we Victor rond de drukke periode eind december weer terughebben”, zei Mourinho verder.

Manchester United kan zich dinsdag voor de achtste finales van de Champions League plaatsen als het zelf van Young Boys wint en Valencia er niet in slaagt Juventus te verslaan.