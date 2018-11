FC Twente boekt moeizame zege in Alkmaar

In het AFAS Stadion maakten Welshman Matthew Smith en Tom Boere de treffers namens de bezoekers. Ferdi Druijff was verantwoordelijk voor het Alkmaarse doelpunt.

Boere, de clubtopscorer van de Tukkers (negen doelpunten), tikte in de 41e minuut van dichtbij binnen. De bal rolde richting de doellijn nadat de Spaanse vleugelspeler Aitor Cantalapiedra met een slalom de bal op fortuinlijke wijze langs doelman Joey Roggeveen kreeg.

De 0-1 gaf Twente, dat de ambitie heeft om direct weer terug te keren op het hoogste niveau, geen extra vertrouwen. Jong AZ kreeg in de tweede helft de grootste kansen op de gelijkmaker. Toch scoorde Smith aan de andere kant. Druijff (gedeeld topscorer van de eerste divisie) maakte het in de slotfase nog even spannend met zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

Na vijftien speelronden heeft de nummer vijf Twente 29 punten, 3 minder dan koploper Go Ahead Eagles en de nummers twee en drie (Sparta en FC Den Bosch). TOP Oss staat met 30 punten nog net boven de club uit Enschede.

Jong AZ verzamelde 9 punten en staat zeventiende.