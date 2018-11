’Wüst toont klasse in Tomakomai’

„Eerste plaatsen moeten altijd worden beloond”, aldus Van der Duim, doelend op Wüst, die de 1500 meter op haar naam schreef. „Ireen staat al jaren aan de top. Het is lastig om je elke keer weer op te laden en het onderste uit de kan te halen, maar toch blijft ze winnen. Dat vind ik klasse. Ze lijkt dit seizoen vroeger in vorm dan normaal. In andere jaren dachten we vaak: oei, komt het nog wel. Maar nu is ze er op tijd bij. Hoe het seizoen verder uitpakt blijft koffiedik kijken. Je kan altijd met een ziekte of een blessure te maken krijgen.”

Nuis won in Tomakomai de 1000 en 1500 meter, de afstanden waarop hij ook tijdens de Spelen in Pyeongchang zegevierde. „Kjeld heeft gewoon veel talent en bewijst wederom wat hij kan. Dit zijn zijn afstanden.” Dat de Russen Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov in Tomakomai ontbraken zegt Van der Duim niets. „Dat neemt geen glans weg.”

Nuis haalde op de 1500 meter een trucje uit door in een rechtstreeks duel met Patrick Roest verrassend rustig te starten en op de kruising te profiteren van zijn tegenstander. „Soms neem je je iets voor en lukt het, maar zoiets kan ook mislukken. Uiteindelijk moet je het gewoon zelf doen en goed zijn. Dat was bij Kjeld het geval.”

Ook voormalig wereldkampioen sprint Kai Verbij, die op de 1000 meter achter Nuis tweede werd en op de tweede 500 meter een vierde tijd noteert, verdient een vermelding, vindt Van der Duim. „Vorig jaar zat een liesblessure hem dwars, maar ik denk dat hij dit jaar weer kan opkrabbelen en om de prijzen kan strijden. Hij is een heel constante rijder en kan zeker op toernooien mooie dingen laten zien.”