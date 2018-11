Newcastle United rukt op in Premier League

De uitwedstrijd tegen Burnley eindigde in 1-2. Eerder in november was Newcastle te sterk voor Watford (1-0) en Bournemouth (2-1).

Newcastle stond tegen Burnley binnen korte tijd op 0-2. In de 4e minuut werkte eerst aanvoerder Ben Mee de bal in eigen doel. De Ierse verdediger Ciaran Clark verdubbelde halverwege de eerste helft de voorsprong.

Sam Vokes bracht met een kopbal de spanning kort voor rust terug. In de tweede helft bleven doelpunten uit.

Newcastle is door de winstpartij naar de dertiende plaats gestegen met twaalf punten. Burnley blijft op negen punten staan en neemt op de ranglijst de zeventiende positie in.