Van der Sar: Ajax voelt zich altijd goed thuis in Athene

Edwin van der Sar Ⓒ DE TELEGRAAF

Amsterdam-Kaapstad-Istanbul-Athene. Dat was mijn aanvliegroute richting ons belangrijke Champions League-duel met AEK Athene vanavond in Griekenland. Vanaf donderdag was ik bij Ajax Capetown, waar Ajax een aanzienlijk belang in heeft. Diverse Ajax-collega’s waren daar de voorbije jaren om vanuit hun vakgebied te kijken wat we kunnen verbeteren.