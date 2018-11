Verstappen en F1 in 2020 sowieso naar Nederland

Dat betekent dat de Formule 1 in 2020 na 35 jaar terugkeert naar Nederland en dat het leger Max-supporters de nieuwe wereldster in eigen land in een officiële race kan aanschouwen.

Hoewel Formula One Management dus een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken richting het circuit van Zandvoort, heeft Assen de zekerheid dat het Formule 1-circus niet voor een ander land kiest mocht men in Zandvoort financieel de boel niet rondkrijgen.

Max Verstappen kwam in 2015 met zijn Toro Rosso al eens naar Drenthe voor de Gamma Racing Day. Ⓒ Hollandse Hoogte

Die keiharde toezegging door FOM is inmiddels op papier gedaan, zo melden bronnen in de paddock aan deze krant. De Formule 1-organisatie heeft aangegeven dat de Nederlandse Grand Prix zeker een plekje krijgt op de voorlopige kalender van 2020, die normaal gesproken in maart of april wordt opgemaakt. Dat verklaart ook waarom de deadline voor Zandvoort door FOM op 1 maart is gesteld.

Zoals deze krant op 2 november meldde, heeft de Formule 1 het circuit van Zandvoort op pole position gezet vanwege de racegeschiedenis in de duinen. Het autocircuit pur sang riep na de veelbesproken publicatie partijen op om de krachten te bundelen. Om op zo’n korte termijn een Grand Prix te kunnen realiseren, is er in Zandvoort namelijk dertig tot veertig miljoen euro nodig. Alleen de jaarlijkse fee bedraagt al twintig miljoen.

Premier Mark Rutte liet direct al weten dat het circuit geen staatssteun hoeft te verwachten en dat het geld uit investeerders of het bedrijfsleven zal moeten komen.

In Zandvoort en omgeving zijn met name de GroenLinks-fracties tegen de komst van de Formule 1. In de begroting van de gemeente Zandvoort is voor de komende jaren al een investering van liefst 65 miljoen euro opgenomen om het hele omgevingsgebied rond het circuit, zoals investeringen in de infrastructuur, grondig op te knappen.

Lang was onduidelijk of het TT-circuit nog in de race was. Dat blijkt zeker zo te zijn en dus zullen de betrokkenen in Drenthe opgelucht ademhalen. Men zegt in Assen al klaar te zijn voor de Formule 1. Het Drenthe circuit kan de organisatie zonder overheidssteun behapstukken.

Naast een minimale aanpassing aan het circuit – de MotoGP kan gewoon blijven bestaan – heeft de organisatie ook de financiën al rond. Assen heeft al een buitenlandse investeerder gevonden. De lokale politiek steunt de Formule 1-wens wel, maar zorgt niet voor financiële back-up. Er moet eerder gedacht worden aan vergunningen en de inzet van politie.

Zandvoort, dat ergens in de komende maanden duidelijkheid hoopt en zal moeten verschaffen, weet dat het nog altijd op pole position ligt en heeft die toezegging duidelijk gekregen van de FOM.

Is het circuit niet tijdig klaar, dan wint Assen de ’race’ alsnog. Met een plek op de voorlopige kalender voor 2020 is opnieuw een belangrijke stap gezet voor het terughalen van de Nederlandse Grand Prix.

Wat rest om op de definitieve kalender, die enkele maanden later bekend wordt gemaakt, te komen zijn dan de contracten die moeten worden afgesloten en de handtekeningen die gezet moeten worden. Dat is normaliter echter een formaliteit.

De betrokken partijen onthouden zich op dit moment van commentaar.