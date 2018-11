Krajicek analyseert tennisjaar: ’Sluiter coach van 2018’

Richard Krajicek: „Wat mij betreft wordt Raemon Sluiter gekozen tot coach van het jaar.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Na de finale om de Davis Cup, zondag in Lille, zit het tennisseizoen 2018 er op. Wat was er echt bijzonder in de absolute top? Wat kunnen we komend seizoen verwachten van de toppers? Onze columnist Richard Krajicek geeft zijn visie, opgetekend door tennisverslaggever Willem Held.