KNVB nodigt top VVV uit

Na de rode kaart van Peter van Ooijen weigerde trainer Maurice Steijn ieder commentaar. Omdat zijn reactie mogelijk zou worden meewegen in de strafmaat. Hij vond ook dat de topclubs – lees Feyenoord – een streepje voor hebben bij de aanklagers en rechters in Zeist.

Steijn lag al vaker in de clinch met Zeist, maar het toppunt vond hij dat verdediger Roel Janssen een extra wedstrijd schorsing (van drie naar vier) in de beroepszaak kreeg omdat de trainer zei dat het een domme en onbesuisde overtreding was van Janssen tegen Alexander Bannink.

„Ik begreep de rode kaart hoewel Kik Pierie voor eenzelfde overtreding tegen PEC Zwolle slechts geel kreeg. Omdat het niet bewust ging, tekenden we beroep aan tegen drie duels schorsing en toen werd mijn commentaar als bewijsvoering gebruikt om een wedstrijd erbij te geven.” Vandaar zei Steijn niets over de in zijn ogen overigens terechte rode kaart voor Van Ooijen na een onbesuisde charge op Adam Maher. „Anders komt daar ook een wedstrijdje bij.”

VVV is al akkoord gegaan met twee duels onvoorwaardelijke schorsing. De clubleiding van de Limburgers worden moe van willekeur. Dat Robin van Persie na een rode kaart wordt vrijgesproken omdat hij een sieraad is voor het voetbal en Feyenoord een geweldige advocaat heeft en anderen krijgen zware schorsingen.

In Zeist is de kritiek van VVV-Venlo in vruchtbare aarde gevallen en zullen partijen elkaar treffen om de lucht te klaren.