De Ligt als voorbeeld voor Wöber

Max Wöber (l.) kijkt graag af bij Matthijs de Ligt. „Ik moet doen wat Matthijs elke week laat zien.” Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

ATHENE - Max Wöber (20) draait er zijn hand niet meer voor om. De verdediger van Ajax werd bij afwezigheid van respectievelijk Nicolas Tagliafico en Frenkie de Jong in de Champions League voor de leeuwen geworpen bij Dinamo Kiev en FC Bayern München en moet door een nieuwe schorsing van Tagliafico vandaag opdraven tegen AEK Athene. ,,We kunnen ons voor de knock-outfase kwalificeren, dus dit is een grote wedstrijd voor me. Een waar ik ontzettend naar uitkijk.”