Wöber: ’Ik word nooit een Sergio Ramos’

,,Mentaal ben ik de volgende stap aan het zetten. Misschien ben ik nog te aardig voor een verdediger. Het is duidelijk dat ik veel agressiever moet zijn.”

Klik op onderstaande link voor het volledige verhaal over Max Wöber

Bekijk ook: De Ligt als voorbeeld voor Wöber

Het agressieve vindt hij moeilijker aan te leren. ,,Dat is lastig als je de aardige, rustige jongen bent. Een speler die graag grappen maakt en ontspannen is. Ik ben echt wel gefocust, hoor, heel erg zelfs. Maar ik moet harder in de duels zijn. Soms hink ik op twee gedachten. Er voor honderd procent ingaan of mijn been terugtrekken. Ik moet één keus maken: volle bak gaan.”

„Ik zal nooit een Sergio Ramos worden, de bad boy op het veld. Maar niemand hoeft te vrezen dat ik bang ben om de duels aan te gaan. Ik win immers ook mijn meeste duels. Als ik meer wedstrijden speel, beter in mijn ritme kom, zal het alleen nog maar beter worden.”