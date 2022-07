Evenepoel na lange solo opnieuw winnaar Clásica San Sebastian

De renner had de ’Clásica’ in 2019 ook al gewonnen. Toen reed hij in de slotkilometers weg bij zijn Letse medevluchter Toms Skujiņs. Nu deed Evenepoel het met een lange en indrukwekkende solo in de klassieker door Baskenland, die over 224,8 kilometer ging met onderweg zes pittige beklimmingen.

Evenepoel reed op de zwaarste klim, de Erlaitz, weg bij onder anderen Simon Yates, Esteban Chaves en Pavel Sivakov. De Belg bouwde al snel een flinke voorsprong op en hield die vast tot aan de finish. De laatste honderden meters naar de streep gebruikte Evenepoel om met een brede glimlach het publiek op te jutten. Hij kreeg veel applaus van de toeschouwers, precies wat hij wilde.

Het Belgische toptalent won eerder dit seizoen al Luik-Bastenaken-Luik. „Geweldig om mijn twee favoriete koersen in één jaar te winnen”, zei Evenepoel, die op het podium in San Sebastian zijn tweede ’chapela’ kreeg, een Baskische baret. „Nu kan ik er één aan mijn ouders geven en de ander zelf houden.”

Op bijna twee minuten van de Belg kwam de voor Frankrijk uitkomende Sivakov (Ineos Grenadiers) als tweede over de finish, de Belg Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) werd derde. Bauke Mollema eindigde als vierde. De 35-jarige Nederlander, in 2016 winnaar van de ’Clásica’, won ruim drie minuten na de binnenkomst van Evenepoel het sprintje om de vierde plaats van de Spaanse kampioen Carlos Rodriguez. Mollema eindigde voor de tiende keer op rij in de top-10 van de Baskische koers.

Van Aert en Vingegaard

Wout van Aert en Tour-winnaar Jonas Vingegaard, de uitblinkers bij Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk, ontbraken in de Clásica San Sebastian. Tadej Pogacar deed wel mee. De tweevoudig Tour-winnaar uit Slovenië, die achter Vingegaard tweede werd in de afgelopen Tour, kon zes dagen na de finish in Parijs geen rol van betekenis spelen.

Olav Kooij boekte succes in de Ronde van Polen Ⓒ ANP/HH

Sprintsucces Olav Kooij

Nederlander Olav Kooij heeft de openingsetappe van de Ronde van Polen gewonnen. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma was in de massasprint de Duitser Phil Bauhaus en Jordi Meeus uit België na bijna 219 redelijk vlakke kilometers te snel af. Zijn ploeggenoot Mike Teunissen werd vierde. De Ronde van Polen telt zeven ritten.