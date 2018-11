Schaatstalent Brandsen altijd al bezeten van Olympische Spelen

Stef Brandsen kon als 8-jarig schaatsertje nog maar amper pootje over toen hij al verkondigde ooit naar de Olympische Spelen te willen. Elf jaar later heeft hij die ambitie nog steeds. Daar heeft hij ook alle reden toe. Bij de A-junioren behoort hij tot de betere sprinters van Nederland.

„De start is mijn wapen. Ik steek op dat onderdeel boven de andere junioren uit”, aldus de rassprinter die als snelste doorkomst op de 100 meter 9,89 seconden heeft staan. Zijn persoonlijk record op de 500 meter is 36,33 en op de 1000 meter 1.12,51.

Brandsen moet het dus van zijn explosieve opening hebben. „Maar ik heb de afgelopen zomer hard getraind op de volle ronde. Die moet beter gaan.”

Hij is bij de junioren al Nederlands kampioen pure sprint (klassement over 100, 300 en 500 meter) en supersprint (100 en 300 meter) geweest. Begin dit jaar maakte hij in Innsbruck met brons op de 500 meter zijn debuut tijdens de World Cup junioren. Eergisteren was hij tijdens zijn tweede World Cup-optreden in Polen met een achtste plek beste Nederlandse junior. Hij heeft zich onlangs geplaatst voor de komende NK Afstanden (senioren).

Brandsen traint bij het Regionaal Training Centrum Midden in Utrecht. Alle kosten zijn voor eigen rekening. „Denk daarbij aan trainingskampen, testen van maximale zuurstofopname, verzuring, vermogen en materiaal. Ik heb 2500 euro nodig om mijn sport goed te kunnen beoefenen. Hopelijk willen mensen me hierbij steunen.”

Als tegenprestatie slijpt Brandsen, als er natuurijs is, de schaatsen van mensen die meer dan 50 euro doneren. Ook geeft hij een clinic voor donateurs die meer dan 250 euro voor hem over hebben.

Ga om Stef Brandsen te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan zijn naam in het zoekveld in.

