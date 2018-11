LA Dodgers-pitcher Jansen voelt zich goed na hartoperatie

De op Curaçao geboren pitcher van de Los Angeles Dodgers en van Oranje stuurde van zijn ziekenhuisbed in Californië een optimistische boodschap de wereld in via social media. ,,Jongens, het gaat goed met mij. De narcose is eindelijk uit mijn lijf verdwenen. Geniet van de spirit van kerstmis en ik zie jullie snel in 2019, sterker dan ooit.''

Jansen verloor vorige maand met de Dodgers in de World Series van Boston Red Sox. Begin augustus werden bij hartritmestoornissen vastgesteld, die aanvankelijk met bloedverdunners en hartmedicatie werden opgevangen. Een nieuwe hartoperatie, zijn tweede in zes jaar, bleek echter noodzakelijk.

Jansen zal de komende maanden nog rustig aan moeten doen. Hij is naar verwachting in 2019 tijdig hersteld om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen.