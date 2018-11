PSV moet durven

Steven Bergwijn jaagt Barcelona-doelman André ter Stegen op. PSV zal morgen de schroom van zich af moeten gooien tegen de Catalanen. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - PSV snakt in de Champions League naar zo’n avond waarop alles klopt. Een Europese wedstrijd waarover de eigen fans het over een paar jaar nóg hebben. Morgenavond wacht tegen FC Barcelona de laatste kans op een thuisoverwinning in de poulefase. Lastig, maar niet onmogelijk, zo bewees Ajax vijf jaar geleden al.