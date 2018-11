Krajicek: ’Bertens kan grandslamtoernooi winnen’

Krajicek is ervan overtuigd dat Kiki Bertens een grandslamtoernooi kan winnen. „Daar heeft ze het niveau voor en er zijn op dit moment geen speelsters van het kaliber Serena Williams (in haar beste tijd) of Justin Henin. Kiki heeft vier kansen om net zoiets te presteren als in Cincinnati, waar ook de besten van de wereld meededen. Je weet het nooit bij Kiki, want het kan ook nog wel eens goed mis gaan bij haar. Maar ik geloof echt dat ze die volgende stap nog kan zetten.”

Klik op onderstaande link voor de complete analyse van het afgelopen tennisjaar