Van Dijk vol vertrouwen: ’Ik ken geen angst’

„Ik ken geen enkele angst. Wij respecteren PSG als ploeg, maar het punt is dat we gewoon willen winnen. We zijn er helemaal klaar voor”, tekent de Daily Mail op uit de mond van de Liverpool-verdediger.

„We moeten niet vergeten dat wij een van de beste ploegen in Europa hebben. Afgelopen jaar haalden we de finale en dit jaar willen we dat zeker weer doen. Dat is ons doel.”

Van Dijk: „Ik denk dat je bij een club als Liverpool altijd wat druk voelt, dat moet ook. Maar ik heb er geen last van. Ik wil gewoon spelen. Ik wil van het spel genieten, want niet veel mensen hebben kans om te doen wat wij doen.”

Liverpool deelt met zes punten de koppositie in de groep C met Napoli. PSG volgt op een punt achterstand. Met vier punten is ook Rode Ster nog niet uitgeschakeld.