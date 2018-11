Topscore Harden niet genoeg voor zege

Zijn topscore was echter niet voldoende voor de overwinning. De thuisclub zegevierde met 135-131 in de verlenging. Bij de Wizards waren John Wall (36 punten en 11 assists) en Bradley Beal (32 punten) op dreef.

Charlotte Hornets versloeg voor eigen publiek Milwaukee Bucks met 110-107. Kemba Walker en Jeremy Lamb brachten ieder 21 punten op hun naam voor de thuisclub, die revanche nam voor de nederlaag in de eerste speelronde tegen de Bucks op 17 oktober (112-113).

Golden State Warriors boekte de derde zege in vier dagen, na vier nederlagen op rij. De titelhouder was in Oakland met 116-110 te sterk voor Orlando Magic. Kevin Durant blonk uit bij de Warriors met 49 punten, waarvan 8 in de laatste anderhalve minuut. Het was zijn hoogste score in een NBA-wedstrijd in ruim 4,5 jaar.