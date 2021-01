Botman met Lille na overwinning weer naast Paris Saint-Germain

Sven Botman is blij met doelpuntenmaker Jonathan David. Ⓒ Reuters

LILLE - Lille blijft het goed doen in Frankrijk. Het elftal van trainer Christophe Galtier won zondag met 1-0 van Stade Rennes. Het was voor Lille, volgende maand de tegenstander van Ajax in de Europa League, de derde achtereenvolgende zege.