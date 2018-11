Mourinho gaat desnoods lopen naar Old Trafford

De Engelsen kregen onlangs 15.000 euro boete voor het te late begin van hun duel met Valencia in oktober op Old Trafford. Het duel begon een kleine tien minuten te laat. Dat kwam omdat de bus die de spelers van de Engelse ploeg van het hotel naar het stadion bracht in het drukke verkeer in Manchester werd opgehouden.

Ook voor het thuisduel tegen Juventus kwamen de Mancunians te laat aan. Mourinho ging toen ook lopen.

„De laatste informatie is dat de zaak er nu beter voorstaat dan toen. We verblijven in een hotel dichtbij het stadion. Zo niet, dan kan ik beter gaan lopen naar Old Trafford”, aldus Mourinho.