Gözübüyük leidt kraker in Kuip

De arbiter wordt in het veld bijgestaan door zijn assistenten Charl Schaap en Jan de Vries. Jochem Kamphuis is de vierde official. Bas Nijhuis fungeert in Zeist als videoscheidsrechter.

Koploper PSV is na dertien duels nog zonder puntverlies (39 punten). Feyenoord staat derde, met 26 punten.

Nummer twee Ajax (34 punten) speelt zondag (aanvang: 12.15 uur) thuis tegen ADO Den Haag. Pol van Boekel is scheidsrechter bij dat duel.