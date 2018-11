River Plate moet onschuld bij rellen bewijzen

De club uit Buenos Aires krijgt 24 uur de tijd om te bewijzen dat ze niets te maken heeft met de supportersrellen, meldt de bond.

De tweede wedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal Boca Juniors werd zaterdag afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors, waarbij meerdere spelers gewond raakten. De wedstrijd zou daarop op zondag worden gespeeld, maar werd alsnog tot nader order uitgesteld.

De Zuid-Amerikaanse bond wil snel een nieuwe datum vastleggen voor de return. Die zal hoogstwaarschijnlijk pas plaatsvinden na de G20-top van komende vrijdag en zaterdag in de Argentijnse hoofdstad. De eerste wedstrijd in de finale bij Boca eindigde in 2-2.

De Copa Libertadores is een jaarlijks voetbaltoernooi voor clubs uit Zuid-Amerika, georganiseerd door de Conmebol.

