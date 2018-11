Van den Brink (16) jongste deelnemer Dakar

De uit Ede afkomstige tiener gaat op die dag van start in de beruchte Dakar Rally. Hij is de jongste deelnemer ooit aan de uithoudingsproef voor mens en machine. Aardige bijkomstigheid: hij viert op 14 januari zijn 17e verjaardag en drie dagen later is de finish.

Van den Brink fungeert als navigator-monteur op de truck van zijn vader Martin van den Brink, een zeer ervaren rallyrijder. Hij doet voor de elfde keer mee aan Dakar. „Voor mij als vader komt er een droom uit om samen met mijn zoon deze rally te rijden”, liet Van den Brink (48) weten.

Zijn zoon heeft van de race-organisatie ASO speciale toestemming gekregen om deel te nemen. Ook de Nederlandse autosportfederatie KNAF en de directie van zijn schoolopleiding (IVA Driebergen) zijn akkoord gegaan. Deelname aan Dakar is normaal gesproken pas toegestaan vanaf 18 jaar. Volgens zijn vader heeft ASO ingestemd, omdat zijn zoon zich al heeft bewezen in andere rally’s.

Aan de 41e editie van Dakar doen in totaal 28 rijders uit Nederland mee: twaalf motoren, zes auto’s en tien trucks. Trucker Gerard de Rooy is met 2 titels en 31 ritzeges de grootste blikvanger van Oranje, gevolgd door de collega’s Ton van Genugten (4 zeges) en Van den Brink (2) en autocoureur Bernhard ten Brinke (1).

In totaal staan er 534 deelnemers uit 61 landen en 334 voertuigen op de voorlopige startlijst. Het is voor de eerste keer in de Dakar-historie dat de rally in één land wordt gehouden.

Vroege uitvallers bij de auto’s en trucks hoeven niet meer te vrezen voor een snelle terugreis. Deelnemers die in de eerste helft van de rally de strijd moeten staken, mogen na de rustdag weer instappen en in een apart klassement de weg vervolgen. Ze rijden dan met een oranje nummer en mogen niet meer bij de eerste 25 in hun klasse van start gaan.