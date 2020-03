Verplichte stop Formule 1 verplaatst naar voorjaar

Formule 1-teams moeten hun fabrieken altijd twee weken sluiten in augustus. Dat worden nu, in de maanden maart en april, drie weken.

Teams kunnen zelf kiezen wanneer ze de verplichte stop de komende tijd inplannen. Red Bull Racing heeft al laten weten dat de fabriek in Milton Keynes, zoals de situatie nu is, vanaf 27 maart drie weken dichtgaat.

Vanwege het uitstellen van de eerste Grand Prixs van het seizoen is het een logische beslissing. De Formule 1-leiding en autosportfederatie FIA zetten in op een start van het racejaar in juni. Dan zou er dus, nu de stop in augustus is weggevallen, bijna non-stop doorgereden kunnen worden tot het einde van het jaar.

De Grand Prix van Nederland gaat in mei ook niet door op Circuit Zandvoort. Mogelijk kan die race nu dus ingehaald worden in augustus.