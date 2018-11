Nederland nog in wachtkamer voor WK volleybal

Wereldvolleybalbond FIVB heeft meer tijd nodig om de ingediende 'bids' te beoordelen. Nederland behoort tot de kandidaten om voor het eerst in de historie het WK te organiseren. Volgens de Nederlandse volleybalbond is de Nevobo nog volop in de race voor de editie van 2022.

Wanneer de organisator van het WK voor vrouwenteams bekend wordt gemaakt, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat dit in de komende weken zal gebeuren.

De FIVB maakte eerder deze maand op het congres in Mexico al wel bekend dat Rusland het WK voor mannen in 2022 mag organiseren.