Pereiro: ’Ik voel me goed in Nederland’

De Uruguayaan mocht naast Mark van Bommel plaatsnemen bij de persconferentie voor het Champions League-duel met FC Barcelona. „Ik ben blij dat ik in Nederland ben en ik hoop mij hier nog te verbeteren als speler.”

Wat denkt Pereiro van het treffen met de Catalanen? „Het is een unieke wedstrijd, ik ga ervan genieten.” De aanvallende middenvelder sprak bij de nationale ploeg nog met Luis Suarez over hun onderling duel. „Maar nu hij er niet bij is, zullen er vast andere goede spelers opstaan.”

Pereiro vindt het bijzonder om tegen Lionel Messi te spelen. „Ik ben daar heel blij mee.”