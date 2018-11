Aanslagpleger Dortmund-bus krijgt 14 jaar

De rechtbank in Dortmund achtte bewezen dat W. zich schuldig heeft gemaakt aan 28-voudige poging tot moord. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Op weg van het hotel naar het eigen stadion in Dortmund, voor de wedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League, ontploften explosieven vlakbij de bus. Door de aanslag raakte speler Marc Bartra gewond. W. hoopte op een vrije val van de koers van het beursaandeel BVB van de Duitse voetbalclub, wat hem veel geld zou opleveren.

W. heeft spijt betuigd en alles bekend. Hij wilde niet dat iemand zou omkomen of gewond zou raken. Financieel werd de dader er ook niet beter van.

