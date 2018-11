Van Bommel gooit handdoek nog niet in de ring

Hij vertelt dit op de persconferentie, voorafgaand van het Champions League-duel met FC Barcelona. „Ons doel was te overwinteren in Europa. Mocht dat niet in de Champiosn League lukken, dan in ieder geval in de Europa League.”

Dat lijkt beide niet te gaan lukken. „Meeste mensen zouden ons in deze poule ook niet op 1 zetten, of op 2. Hoogstens op 3 of zelfs op 4. De details maakten het verschil in de onderlinge duels en op bepalende momenten viel het voor ons net niet aan de positieve kant. Maar Europa League kan nog gewoon, hé”, sluit hij positief af.