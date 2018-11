’PSV niet bezig met Feyenoord’

De trainer is met PSV dicht bij uitschakeling in Europa, maar dat maakt de ontmoeting met de Spanjaarden naar de mening van Van Bommel niet minder belangrijk.

„We houden nooit rekening met de wedstrijd na deze”, zei de coach dinsdag in het Philips-stadion. „We zijn altijd bezig met het eerstkomende duel. We hebben eerder ook de uitwedstrijd tegen FC Barcelona gehad, terwijl we de zondag erna tegen Ajax moesten. Toen hebben we daar ook geen rekening mee gehouden. Misschien kun je zeggen: jullie zijn uitgeschakeld in de Champions League. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar wij maken daar geen onderscheid in.”

PSV heeft na vier speelronden in groep B van de Champions League één punt. De Eindhovenaren staan drie punten achter op nummer drie Tottenham Hotspur, dat woensdag in Londen tegen Internazionale speelt. De Italianen hebben zeven punten en FC Barcelona (dat al zeker is van een plaats in de achtste finales) tien. PSV, dat in de eredivisie vijf punten voor staat op Ajax, sluit de poulefase komende maand in Milaan af tegen Inter.

„We gaan er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen”, zei Van Bommel. „Dat is elke keer ons uitgangspunt. Maar in de Champions League valt dat niet mee. De realiteit is dat we ons goed kunnen weren tegen Europese topclubs. In mijn ogen behoren Barcelona, Tottenham en Inter allemaal tot de Europese top.”

Bekijk ook: Van Bommel gooit handdoek nog niet in de ring