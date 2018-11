Concurrent Dumoulin kiest voor Tour

De Fransman had eerder laten doorschemeren dat de mogelijkheid bestond dat hij misschien ook in de Ronde van Italië aan de start zou komen, maar uiteindelijk werd besloten dat hij zich helemaal op de Ronde van Frankrijk zal focussen.

„Dit is een beslissing waar goed over nagedacht is”, vertelde Vincent Lavenu, de baas van AG2R-La Mondiale. „Het parcours van de Giro speelde namelijk niet in de kaart van Romain.”

In de Tour van dit jaar werd Bardet zesde in het algemeen klassement. De twee jaar daarvoor eindigde hij twee keer op het podium.

De Ronde van Frankrijk vindt volgend jaar plaats van 6 tot 28 juli. De Giro komt goed een maand voor de start van de Tour toteen einde en wordt verreden van 11 mei tot 2 juni.

