’FC Barcelona heeft goede spelers genoeg’

Onder anderen Luis Suárez (rechterknie), Rafinha (gescheurde kruisband in linkerknie) en Sergi Roberto (hamstring) zijn in Spanje achtergebleven, net als Oranje-international Jasper Cillessen. De tweede keeper van Barcelona heeft een lichte spierblessure in zijn rechterbeen.

„Blessures zijn nooit prettig”, zei Mark van Bommel dinsdag desgevraagd over de lijst met afwezigen bij de Spaanse kampioen. „Maar zij hebben een hele brede selectie met veel goede spelers. Barcelona speelt in een seizoen heel veel wedstrijden en kan altijd een representatief elftal op de been brengen. Ze zijn weliswaar geplaatst voor de volgende ronde, maar willen ook gewoon winnen. Het maakt niet zoveel uit wie er op het veld staat.”

PSV kent zelf geen personele problemen in aanloop naar de voorlaatste groepswedstrijd van dit seizoen in de Champions League. Van Bommel speelt al bijna het hele seizoen met zijn vaste basisopstelling en lijkt dat woensdag ook weer te doen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever en Angeliño; Rosario, Pereiro en Hendrix; Lozano, De Jong en Bergwijn.

