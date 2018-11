Video: Nederlandse veldstrijdster doet gênante uitspraak

Afgelopen weekend was ze de beste in Wachtebeke én Koksijde. Na afloop van de Wereldbekercross in Koksijde moest Betsema ook een interview in het Engels geven en daar liep het even fout.

Bekijk ook: Betsema boekt zege in wereldbeker

Ze wilde een compliment geven aan haar man als goede kok, maar noemde hem een goede ’cock’ in plaats van ’cook’. Ze had meteen haar foutje door: „Oh man...”