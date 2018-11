’Er zitten nogal wat diva's bij Bayern’

„Het is een jonge coach die de wereld wil veroveren”, zegt Heynckes. „Maar hij heeft het niet makkelijk in München. Er zitten daar een paar goede talenten, maar ook wat diva’s. Daar komen de blessures van een paar sterkhouders nog bovenop.”

Heynckes heeft geen positieve conclusie voor Kovac. „Er ligt een berg aan problemen voor hem op de loer.”

Niko Kovac Ⓒ AFP

Het geduld bij Bayern-preses Uli Hoeness raakt namelijk op. Volgens Bild geeft Hoeness zijn trainer nog één wedstrijd om zich de bewijzen. Die wedstrijd is vanavond al. Der Rekordmeister neemt het in de Allianz Arena op tegen Benfica in de Champions League.

Heynckes werd vier keer landskampioen met FC Bayern. Ook won hij de Champions League, de Duitse beker en drie maal de Duitse supercup.