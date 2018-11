Ajax Onder -19 maakt gehakt van AEK Athene

Ché Nunnely opende de score voor de Amsterdammers. Voor rust scoorde hij nog eens. Ook Nicholas Kühn maakte er twee voor rust, waardoor er 0-4 bij de pauze op het scorebord stond.

Na rust ging Ajax vrolijk verder. Victor Jensen maakte al snel 0-5. Nadat Eric Llansana de 0-6 had gescoord, voltooide Kühn zijn hattrick. Kenneth Taylor maakte er in de 86e minuut zelfs 0-8 van, maar de Grieken kregen toch nog hun eretreffer in de slotfase: 1-8.

Ajax Onder -19 gaat na vijf duels aan kop in Groep E, met elf punten. Als er later op de dag een winnaar komt bij Bayern München - Benfica (nu allebei zeven punten) zijn de Amsterdamse talenten zeker van de volgende ronde. Ajax speelt in de laatste wedstrijd nog tegen Bayern.