„Hij is klaar om te spelen. Hij heeft in de afgelopen weken heel hard gewerkt”, zei trainer Mauricio Pochettino.

Tottenham heeft tegen de Italianen een overwinning nodig om nog kans te maken op overwintering in de Champions League. Pochettino deed daarom alvast een beroep op het publiek in stadion Wembley én op Dele Alli. „Dele is gek op de belangrijke wedstrijden. Hij raakt snel verveeld als hij geen druk voelt. Als het belangrijk wordt en er druk bijkomt, houdt hij ervan.”

Pochettino kan nog geen beroep doen op Danny Rose en Kieran Trippier die in de laatste fase van hun revalidatie zitten. Davinson Sánchez, Victor Wanyama en Mousa Dembélé zijn ook niet inzetbaar.