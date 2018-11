ADO optimistisch over herstel ondanks verlies

De eredivisieclub is desondanks optimistisch over het financieel herstel, omdat het verlies een stuk lager ligt dan de 4,5 miljoen euro dat gebudgetteerd was. „Mede dankzij de Chinese grootaandeelhouder United Vansen zetten we sneller dan verwacht stappen in de richting van herstel”, meldt ADO.

Een seizoen eerder leed ADO een verlies van 3,2 miljoen euro. De opbrengsten in het seizoen 2017-2018 stegen met 5 procent naar 16 miljoen euro. Door het uitbreiden en versterken van de selectie liepen de kosten echter ook met gelijke tred op. „Dankzij de in het vooruitzicht gestelde kapitaalinjecties vanuit China heeft ADO in alle rust kunnen bouwen aan een verbetering van de financiële basis”, stelt ADO, dat ook ziet dat dankzij de sportieve prestaties (het eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats) de club weer „leeft in de regio en daarbuiten.”

„Voor dit seizoen zullen de bedrijfsopbrengsten verder stijgen en zullen de transferinkomsten ook omhoog gaan, mede door de transfer van Bjørn Johnsen naar AZ.” Toch houdt ADO wel een slag om de arm. „Bij het uitblijven van transfers zullen we ook voor het jaar 2019-2020 afhankelijk zijn van de Chinese grootaandeelhouder.”

Ondanks de afhankelijkheid van de investeerders uit China maakt ADO zich geen zorgen. „United Vansen heeft toegezegd de middelen ter beschikking te stellen”, aldus de club uit Den Haag. United Vansen heeft aan ADO andermaal aangegeven aandeelhouder te zijn voor de lange termijn.