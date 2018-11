Return River tegen Boca buiten Argentinië

Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol besloten. De bond heeft voor het duel 8 of 9 december als nieuwe speeldag aangewezen. „De huidige omstandigheden laten het helaas niet toe om de wedstrijd in Argentinië te laten plaatsvinden”, zei voorzitter Alejandro Dominguez.

De tweede finalewedstrijd om de Copa Libertadores, het jaarlijkse toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs, werd zaterdag afgelast na een aanval van River-supporters op de spelersbus van Boca Juniors. Daarbij raakten verscheidene spelers gewond. De wedstrijd zou daarop op zondag worden gespeeld, maar werd alsnog tot nader order uitgesteld.

Eerder op dinsdag liet Dominguez al weten dat de Conmebol een tuchtrechtelijk onderzoek is gestart naar River Plate. De club krijgt 24 uur de tijd om te bewijzen dat ze niets te maken heeft met de supportersrellen. Boca wil dat de return helemaal niet meer wordt gespeeld. In een brief aan de Conmebol vroeg de club om River te diskwalificeren en om Boca uit te roepen tot winnaar van het prestigieuze toernooi. De Conmebol wacht het onderzoek eerst af en zou dan alsnog tot een ander besluit kunnen komen, zei Dominguez op een persconferentie.

Het is voor het eerst dat de finale van de Copa Libertadores gaat tussen River Plate en Boca Juniors. De ontmoeting tussen de rivaliserende clubs uit Buenos Aires wordt ook wel de ’Superclásico’ genoemd. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2.

Waar de mogelijke return plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt. Onder meer Miami (VS), Asunción (Paraguay) en Genua (Italië) zouden kandidaat zijn om als gastlocatie te dienen.

