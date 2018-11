Het regent wildcards voor Van der Poel

Hoe zijn programma er dit voorjaar precies zal uitzien, is nog onduidelijk. Maar de organisatoren van de voorjaarsklassiekers hengelen gretig naar de deelname van Van der Poel. Zo raakte gisteren bekend dat hij zo goed als zeker zal deelnemen aan Dwars door Vlaanderen. „Als hij wil starten, zal hij wel starten”, zei voorzitter Carlo Lambrecht tegen Het Nieuwsblad.

Corendon-Circus wil de programmawensen van zijn goudhaantje nog niet kenbaar maken, maar Dwars door Vlaanderen (3 april) staat met stip genoteerd. Ook E3 Harelbeke (29 maart) en/of Gent-Wevelgem (31 maart) staat vast. „Natuurlijk willen wij Mathieu aan de start in Harelbeke”, is organisator Jacques Coussens duidelijk. „Als hij wil rijden, krijgt hij een wildcard.”

Vlaanderens Mooiste

De Ronde van Vlaanderen - een week later - hoeft nog niet echt voor Van der Poel. Hij wil dit voorjaar eerst testen in die koersen daar ’net onder’. Al zal hij wellicht geen nee zeggen, als de organisatoren hem toch aan de start willen. Net als Parijs-Roubaix. Het team heeft goede contacten met organisator ASO na de sterke prestaties van Van der Poel in de Arctic Race in Noorwegen.

De vraag is hoelang de Nederlandse veldrijder deze winter op de crossfiets blijft. Hij gaat voor de eindzege in de Superprestige en de slotcross in Middelkerke is op 16 februari. De Omloop Het Nieuwsblad volgt al twee weken later en komt wellicht te vroeg.

