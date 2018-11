Zieke Mané met Liverpool mee naar Parijs

Mané trainde dinsdag weer mee met de 'Reds' en de medische staf verklaarde hem fit genoeg om te spelen in Parijs. De Senegalees is een vaste waarde in het elftal van manager Jürgen Klopp.

Verdediger Joe Gomez ontbrak zaterdag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Watford (0-3) vanwege fysieke klachten, maar ook de Engelsman blijkt fit genoeg om mee te gaan naar de Franse hoofdstad. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum maken zoals gebruikelijk ook deel uit van de selectie van 21 man.

De vier ploegen in groep C staat binnen twee punten van elkaar. Liverpool en Napoli hebben na vier duels zes punten, Paris Saint-Germain vijf en Rode Ster Belgrado vier. Napoli en Rode Ster treffen elkaar woensdag in Napels.